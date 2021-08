De Nederlandse ambassade in Kabul is al ontruimd, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambassade is in de nacht van zaterdag op zondag verplaatst naar een locatie vlakbij het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad. Al het personeel heeft de ambassade verlaten, omdat de radicaalislamitische Taliban op het punt staan de stad in te nemen.