KLM laat vluchten om Afghanistan heen vliegen

KLM vermijdt momenteel het luchtruim van Afghanistan naar aanleiding van de ontwikkelingen in het Aziatische land. Dat betekent dat vluchten die naar bestemmingen als Bangkok en Singapore vliegen in ieder geval zondag niet boven Afghanistan komen. Passagiers moeten rekening houden met een iets langere vliegtijd.

KLM bevestigde na berichtgeving van NH Nieuws de veiligheid van passagiers en medewerkers voorop te stellen. Nu is besloten om de vluchten van 15 augustus niet door het Afghaanse luchtruim te laten vliegen in afwachting van verdere ontwikkelingen, geeft een woordvoerster aan. KLM bekijkt en beoordeelt dagelijks de situatie. De Nederlandse maatschappij vloog al niet op bestemmingen in Afghanistan.