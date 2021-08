NAVO noemt politieke oplossing Afghanistan ‘dringender dan ooit’

De NAVO noemt het vinden van een politieke oplossing voor het conflict in Afghanistan ‘dringender dan ooit’, nu de Taliban in de buitenwijken van de Afghaanse hoofdstad Kabul klaarstaan om de macht in het land over te nemen.

‘We steunen de Afghaanse inspanningen om een ​​politieke oplossing voor het conflict te vinden, dat is nu urgenter dan ooit’, zei een functionaris van de militaire alliantie van 30 landen zondag tegen persbureau AFP.

De zegsman meldt dat ‘de NAVO voortdurend de ontwikkelingen in Afghanistan beoordeelt’ na een bliksemsnelle opmars van de opstandelingen naar de rand van de hoofdstad. ‘We assisteren bij de operaties op de luchthaven van Kabul om Afghanistan verbonden te houden met de wereld’, zei de functionaris. Op het vliegveld zijn evacuaties van westerse diplomaten en hulpverleners in volle gang. ‘We handhaven ook onze diplomatieke aanwezigheid in Kabul. De veiligheid van ons personeel staat voorop en we zullen ons aanpassen indien dat nodig is.’

De Taliban staan op het punt de macht in heel Afghanistan over te nemen nadat de NAVO-troepen zich in navolging van de VS terugtrokken uit het land. Een door de VS geleide troepenmacht verdreef de Taliban in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten.