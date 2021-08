Defensie stuurt vliegtuig voor tolken en personeel in Afghanistan

De woordvoerder kon vanwege veiligheidsredenen niet zeggen wanneer het vliegtuig vertrekt of waar het landt. Ook is niet bekend of al het ambassadepersoneel mee terugvliegt, of dat er nog enkelen achterblijven om de werkzaamheden voort te zetten.

Defensie stuurt het vliegtuig, omdat het steeds moeilijker wordt commerciële vluchten vanuit Afghanistan te krijgen.