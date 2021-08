Weer meer coronapatiënten in het ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is zondag opnieuw iets toegenomen: In totaal liggen nu 671 besmette mensen in een ziekenhuis, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensive cares liggen nu 200 ernstig zieke coronapatiënten. Dat zijn er twee meer dan een dag eerder.

Op de verpleegafdelingen liggen 471 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, 17 meer dan zaterdag. Toen lagen daar 454 mensen met Covid-19.