Defensie: tolken kunnen nog terugkeren vanuit Afghanistan

Het terughalen van de tolken die Nederlanders hielpen in Afghanistan en in aanmerking komen voor asiel, kan momenteel nog steeds doorgaan. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Defensie wordt nog steeds ‘alles op alles’ gezet om hen terug te halen, ook nu de Afghaanse hoofdstad Kabul op het punt staat overgenomen te worden door de Taliban.

De woordvoerder kon niet zeggen hoeveel tolken er nu nog in beeld zijn om naar Nederland te gaan. Vrijdag meldde het ministerie nog dat van de 273 tolken die voor Nederland werkten inmiddels zo’n 110 met hun gezinnen naar Nederland zijn gehaald. Demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) zei vrijdag de rest ‘versneld’ naar Nederland te willen brengen.

De Taliban meldden zondag in een persbericht geen wraak te zullen nemen op Afghanen die buitenlandse mogendheden hielpen tijdens de missies van de afgelopen twintig jaar. Tegelijkertijd meldden media, waaronder de NOS, dat de Taliban alle mannen en jongens in veroverde dorpen vermoordden. De slachtoffers zouden hebben samengewerkt met de Afghaanse overheid of de politie.

Meerdere partijen in de Tweede Kamer vinden dat niet alleen tolken, maar ook andere groepen die Nederland hielpen tijdens de missie recht hebben op bescherming. Onder meer coalitiepartijen D66 en ChristenUnie hebben Bijleveld gevraagd of niet ook juristen of beveiligers asiel verdienen. Dinsdag debatteert de Kamer over de kwestie tijdens een spoeddebat.