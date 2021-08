Schietpartij gemeld op Zaanse Schans, niemand gewond

Op de Zaanse Schans in Zaandam, een buurt die geliefd is onder toeristen, is zondagochtend mogelijk geschoten. De politie kreeg daar rond 10.35 uur een melding over en is op zoek naar twee verdachten die zijn weggereden op een motor. Niemand is gewond geraakt.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde op het Schansend. Daar is de parkeerplaats van de Zaanse Schans, een historische Zaanse buurt vol oude molens en andere monumentale gebouwen en musea.