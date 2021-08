Taliban moeten nog beslissing nemen over aanval op Kabul

De Taliban moeten nog een beslissing nemen of ze een groot offensief starten om de Afghaanse hoofdstad Kabul in te nemen. Een woordvoerder van de moslimextremistische organisatie zegt tegen persbureau DPA dat de Taliban willen voorkomen dat er een oorlogssituatie ontstaat in Kabul. ‘Of, God verhoede, dat mensen gewond raken.’

In een aantal weken tijd hebben de Taliban bijna heel Afghanistan ingenomen. Kabul is de enige grote stad die nog in handen is van de regering van president Ashraf Ghani. De groep had daar amper geweld voor nodig, in de meeste steden gaven de autoriteiten zich snel over, om onnodige slachtoffers te voorkomen.

Zondag heeft de groep al een aantal veroveringen gemeld. Het gaat onder meer een het district Paghman in de provincie Kabul en een aantal kleinere provinciehoofdsteden zoals Maidan Sjar. De provincies Khost en Bamiyan zouden ook volledig in handen zijn van de jihadisten.

De Taliban namen zondag Jalalabad, nabij de Pakistaanse grens, in. Pakistan heeft daarop besloten de grensovergang met Afghanistan te sluiten. De Pakistaanse regering wordt vaak verdacht van het heimelijk steunen van de Taliban.