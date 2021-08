Grote protestgroep Hongkong stopt vanwege invloed China

De grote protestgroep het Mensenrechtenfront (CHRF) in Hongkong heeft zichzelf opgeheven vanwege de sterker wordende greep die China op de stadstaat heeft. Volgens de groep is er geen reden meer om te bestaan nu demonstraties zijn verboden en er hard wordt opgetreden tegen aanhangers van democratie.

Het CHRF was in 2019 een drijvende kracht achter de grote demonstraties voor meer democratie en tegen de invloed van Peking in Hongkong. Dankzij de organisatie werden er maandenlang grote protesten gehouden tegen de omstreden veiligheidswet. Dat zorgde er uiteindelijk voor dat die wet niet werd ingevoerd. De afgelopen twee jaar is de invloed van Peking wel flink toegenomen door een aantal andere wetten.

‘Alle aangesloten groepen worden onderdrukt en onze samenleving staat voor een ongeëvenaard grote uitdaging’, schrijft CHRF in een verklaring. Al het geld dat de groep nog had wordt gedoneerd aan ‘geschikte organisaties’.

Miljoen demonstranten

Het CHRF bestond sinds 2002 en wist regelmatig honderdduizenden mensen op de been te brengen voor protesten. In 2019 zouden bij sommige demonstraties meer dan 1 miljoen mensen aanwezig zijn geweest. In Hongkong wonen ruim 7 miljoen mensen.

China treedt hard op tegen demonstranten en beschuldigt ze ervan samen te werken met andere landen om China te ondermijnen. Veel leiders van de protestbeweging zijn al veroordeeld en zitten vast. Steeds meer burgerbewegingen stoppen uit angst voor vervolging.