Duitsland bereidt evacuatie ambassadepersoneel Afghanistan voor

Duitsland is bezig met het voorbereiden van de evacuatie van het ambassadepersoneel in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Maandag vliegen er militaire transporten naar Kabul volgens de krant Bild.

Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas zegt dat Duitsland er alles aan gaat doen om te voorkomen dat het ambassadepersoneel in handen van de Taliban valt. ‘We zijn voorbereid op alle scenario’s.’

Bronnen binnen het leger zeggen dat speciale commandotroepen worden ingezet om het ambassadepersoneel veilig uit Kabul te halen.

Crisisoverleg

Zaterdag werd crisisoverleg gevoerd over de situatie tussen bondskanselier Angela Merkel en meerdere kabinetsleden. De evacuatieplannen moeten formeel nog worden goedgekeurd door het parlement.

De Verenigde Staten zijn zondag begonnen met het evacueren van het ambassadepersoneel.

Kabul is nog de enige grote stad die niet in handen is van de Taliban en de verwachting is dat de moslimextremistische organisatie een aanval op de hoofdstad voorbereidt. Bijna alle andere steden zijn zonder hevige gevechten overgegaan in de handen van de jihadisten.