Koninkrijk der Nederlanden herdenkt bevrijding 1945

Met een plechtigheid bij het Indisch Monument in Den Haag herdenkt het Koninkrijk der Nederlanden zondag dat het 76 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog voor het hele koninkrijk voorbij was. Bij de Nationale Herdenking 15 augustus 1945 zijn onder anderen demissionair minister-president Mark Rutte en de ambassadeur van Indonesië aanwezig. Zij leggen kransen bij het monument.

Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan, waarmee de oorlog ook voor voormalig Nederlands-Indië eindigde. Tijdens de nationale herdenking worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië herdacht. In Nederland wonen op dit moment ongeveer twee miljoen mensen met een Indisch oorlogsverleden in de familie. Er zijn ook herdenkingen in diverse andere plaatsen in het land en de vlag hangt halfstok

De herdenking trekt gewoonlijk duizenden belangstellenden, maar is dit jaar vanwege het coronavirus voor de tweede keer alleen voor genodigden. In Den Haag zijn in Museum Sophiahof en in de Grote Kerk samenkomsten voor mensen die toch graag bij elkaar willen komen. Daar wordt ook gezamenlijk gekeken naar de rechtstreekse uitzending van de herdenking, die de NOS verzorgt vanaf 12.05 uur.