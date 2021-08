Bovag: half miljoen auto’s nog op winterbanden

Ondanks dat het volop zomer is, rijden nog altijd 491.000 automobilisten op winterbanden. Dat leidt de Bovag af uit een onderzoek van eind juli en begin augustus onder 1491 auto’s in de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Limburg. Het zou gaan om 5,4 procent van het totale wagenpark van bijna 9,1 miljoen wagens.

In 2019 en 2020 reed 5,3 procent van de bestuurders in de zomer nog door op winterbanden. Mede omdat er sindsdien meer auto’s bij zijn gekomen stelt Bovag dat het totale aantal wagens dat doorrijdt met winterbanden gegroeid is met 16.000 ten opzichte van 2020. In 2019 bedroeg het aantal 470.000 auto’s.

Volgens de brancheorganisatie slijten winterbanden, die van zacht rubber zijn gemaakt, bij hoge temperaturen extra hard en verbruikt de auto meer brandstof. Ook kan de warmte de wegligging negatief beïnvloeden en levert het meer fijnstof op.