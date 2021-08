Biden waarschuwt Taliban en dreigt met ‘sterke militaire reactie’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Taliban laten weten met ‘een snelle en krachtige militaire reactie’ te komen als de militanten Amerikaans personeel in Afghanistan in gevaar brengen. De boodschap is overgebracht aan vertegenwoordigers van de moslimextremisten in Qatar, staat in een verklaring van de president die zaterdag is vrijgegeven. De waarschuwing geldt voor ‘elke actie van de Taliban op de grond in Afghanistan die het Amerikaanse personeel of onze missie daar in gevaar brengt’.