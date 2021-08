Crisisoverleg tussen Rutte en bewindslieden over Afghanistan

Demissionair premier Mark Rutte heeft zaterdag crisisoverleg gehad over Afghanistan met de demissionaire bewindslieden Sigrid Kaag (minister van Buitenlandse Zaken), Ank Bijleveld (minister van Defensie) en Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris van Justitie en Veiligheid). Op Twitter schrijft hij dat ‘alles in werking wordt gesteld om de veiligheid van onze ambassademedewerkers en tolken te waarborgen’.

Wat de precieze uitkomst van het overleg is, konden woordvoerders van de ministeries van Buitenlandse Zaken noch Defensie zeggen. Volgens hen zou daardoor de veiligheid van het personeel aldaar in gevaar kunnen komen. Wel kon een woordvoerder bevestigen dat de ambassade zaterdag nog open is.

Vrijdag maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken al bekend versneld ambassademedewerkers en lokaal personaal vanuit Kabul terug te halen. Een ministeriewoordvoerder kon toen niet zeggen om hoeveel mensen het ging. Ook kon hij niet zeggen hoeveel mensen er achterbleven.