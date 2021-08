Dodental overstromingen Turkije overstijgt de 50

Het dodental door plotselinge en hevige overstromingen in het noorden van Turkije is bijgesteld tot boven de vijftig. Volgens de Rijksdienst voor Natuurrampenbeheer (Afad) zijn zeker 51 mensen omgekomen in de provincie Kastamonu, gelegen aan de Zwarte Zee, en zes in de naburige provincie Sinop.

Volgens lokale media verwachten bewoners van het getroffen gebied nog meer slachtoffers dan tot dusver bekend. Zo zijn er veel vermisten. Maar berichten op sociale media dat er meer dan 250 slachtoffers te betreuren zijn, worden door de autoriteiten van Kastamonu als onzin bestempeld.

Dit weekend werd aanvankelijk nog meer regen verwacht, maar nu lijkt het ernaar uit te zien dat de neerslag zal afnemen.

Hevige regenval

Zeker 2300 mensen zijn per boot of helikopter geëvacueerd uit het bergachtige gebied aan de Zwarte Zee, ten noorden van hoofdstad Ankara. Duizenden inwoners krijgen tijdelijk elders onderdak omdat hun huizen zijn vernield. De Turkse Rode Halve Maan plaatst tenten en zorgt voor dekens en voedsel. De autoriteiten spraken over een ramp zoals die in vijftig jaar of zelfs een eeuw niet is voorgekomen. Volgens de Turkse president Erdogan, die vrijdag het gebied bezocht, wordt er ‘intensief’ samengewerkt met alle instellingen en organisaties in de getroffen gebieden. Er zijn inmiddels 5500 hulpverleners actief bij de hulp- en reddingsoperaties in het gebied.

De overstromingen, veroorzaakt door hevige regenval van dinsdag tot en met woensdag, kwamen op een moment dat Turkije net hersteld was van flinke bosbranden in het zuiden. Daar is het kurkdroog en heet. Het vuur eiste zeker acht levens en verwoestte toeristische gebieden langs de kust.

Aardverschuivingen

De overvloedige regenval in het noorden leidde ook tot aardverschuivingen. Volgens de autoriteiten zaten daardoor vrijdag nog zeker tweehonderd dorpen zonder stroom. Veel wegen en bruggen zijn verwoest of zo ernstig beschadigd dat ze niet meer te gebruiken zijn. Genietroepen van het Turkse leger zijn begonnen om noodbruggen te plaatsen.

Het gebied wordt vaker getroffen door overstromingen in de zomer na hevige regenval. Vorig jaar kwamen vijf mensen om het leven door noodweer.