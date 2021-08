Vissers willen om tafel met demissionair minister Schouten

Na de zomer moet demissionair minister Carola Schouten van Landbouw om tafel met de visserij. Dan moeten er afspraken gemaakt worden over de ruimtelijke inrichting van de Noordzee en de plek die de visserij daarin speelt. Dat wil Eendracht Maakt Kracht, de groep vissers die zaterdag protesteerde tegen windmolenparken op het IJsselmeer. ‘De overheid is aan zet. We willen gelijke monniken, gelijke kappen’, stelt voorzitter Dirk Kraak.

De vissers vinden dat de minister haar verantwoordelijkheid moet nemen, zegt Kraak. ‘We willen meer inspraak op windparken op zee en er moeten betere antwoorden komen op de onderzoeksvragen die we gesteld hebben over de gevolgen voor het mariene milieu door windparken. Daar zijn we nu het meest bezorgd om. Als windparken schadelijk zijn, wordt de visser ook afgerekend op de mindere visbestanden.’

Kraak wil ook dat vissers die willen stoppen goed gecompenseerd worden. En er moet geld komen om oudere schepen te kunnen saneren. ‘Het wordt allemaal aan het Noordzeeakkoord opgehangen, maar daar komen we niet uit.’ Het akkoord werd vorige zomer ondertekend door het Rijk, natuur- en milieuclubs, de zeehavensector en de energiesector. De handtekening van vissersorganisaties ontbreekt nog omdat ze vinden de gevolgen van windmolenparken onderschat worden. Kraak wil dat er delen van het akkoord losgekoppeld worden. ‘Wij zijn de oudste gebruikers en de enige benadeelde partij. Het gaat gewoon niet eerlijk nu.’

Windmolenparken

Zo’n duizend vissers protesteerden zaterdag tegen windmolenparken die beslag leggen op viswateren. In totaal voeren bijna zestig IJsselmeerkotters, garnalenkotters en Noordzeekotters, met zo’n zevenhonderd vissers aan boord, over het IJsselmeer. Zij voeren langs de Afsluitdijk naar Breezanddijk, waar Windpark Fryslân staat. Ook protesteerden zo’n 250 Noordzeevissers op de Afsluitdijk, van wie schepen vanwege hun diepte niet op het IJsselmeer kunnen varen.

De vissers voeren vanuit Den Oever en Hindeloopen richting het grote windpark in het IJsselmeer, dat verboden gebied is geworden voor vissers. Het park, dat nog niet af is, was als protestgebied gekozen om de grootte van de parken te laten zien.

Er waren ook politici aanwezig, van onder andere de BoerBurgerBeweging, JA21 en Forum voor Democratie. ‘We hopen dat de gesprekken loskomen. We willen ook een commissie oprichten om in de Tweede Kamer ons woordje te kunnen doen’, aldus Kraak.