Nog een Chinees staatsmedium bekritiseert game-industrie

Opnieuw heeft een Chinees staatsmedium de gamesector in het land vermanend toegesproken. China zou het toezicht op online computerspellen nog strenger moeten maken en een zerotolerancebeleid moeten hebben voor spellen die de Chinese geschiedenis niet goed weergeven, stelt de Chinese staatszender China National Radio (CNR) in een redactioneel commentaar op de website. Het commentaar versterkt de angst dat de Chinese gamesector het volgende doelwit is van toezichthouders die steeds strenger beleid maken.

CNR zei dat videospellen die de Chinese geschiedenis niet goed weergeven jonge mensen zou kunnen misleiden. Verder noemde de staatszender spellen die moedwillig geschiedenis en historische figuren vervormen ‘inferieur’ en een ‘schadelijke vorm van culturele communicatie’. Als voorbeeld noemde CNR een spel waarin een Chinese generaal en nationale held uit de Song-dynastie werd geportretteerd als capitulator.

Eerder deze maand opende een ander Chinees staatsmedium al de aanval op de gamesector. Volgens Economic Information Daily zijn veel tieners verslaafd en zijn de mobiele spelletjes ‘spiritueel opium’. Daarbij ging het volgens de staatskrant om het spel Honor of Kings van techbedrijf Tencent. Techbedrijven daalden hard op de beurs na publicatie van het bericht, uit angst dat China de gamesector aan wil gaan pakken. Ook branchegenoten van Tencent gingen onderuit op de beurs, zoals NetEase, XD en GMGE Technology.

Strengere regels

Tencent kondigde kort na het artikel strengere regels aan voor minderjarige spelers, zoals tijdslimieten om te spelen en het niet kunnen doen van aankopen in de game als een kind jonger dan 12 is. Voor die jongere kinderen zou de hele gamesector zelfs moeten nadenken of ze wel online zouden moeten kunnen gamen. Daartoe wil Tencent dat er een discussie in de sector wordt gehouden.

China pakt de laatste tijd allerlei bedrijven aan, waaronder in het vastgoed en deprivébijlessector. Zo moeten de bedrijven aan meer regels voldoen om leningen aan te kunnen bieden en legt China beursgangen in de Verenigde Staten aan banden. Dat doet de overheid ten faveure van de socialistische waarden van de Chinese samenleving en tegen wat critici omschreven als ‘roekeloze kapitalistische uitbreiding’.