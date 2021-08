Poetin noemt natuurrampen in Rusland dit jaar ongeëvenaard

De natuurrampen waardoor Rusland dit jaar wordt getroffen zijn ‘ongeëvenaard’, volgens president Vladimir Poetin. Door de hevigheid van overstromingen in Zuid-Rusland en de bosbranden in Siberië is het volgens Poetin belangrijk om systematisch aan de ‘klimaatagenda’ te werken.

‘De zwaarte en de oorzaken van natuurrampen in een aantal gebieden is nooit eerder gezien’, aldus Poetin. Hij sprak op een bijeenkomst met lokale leiders over de bosbranden en overstromingen die werd uitgezonden op televisie. ‘In het zuiden valt in een aantal uur de hoeveelheid regen die normaal in een maand valt en tegelijkertijd zijn er in het oosten bosbranden door de droogte.’

Poetin riep de lokale overheden op om meer mensen te evacueren en te zorgen voor noodopvang en een plan om snel huizen te herbouwen. De president wil er alles aan doen om de schade aan de bossen en de dood van dieren te voorkomen.

Hevigere bosbranden

In Siberië woeden iedere zomer bosbranden, maar door de stijgende temperatuur en toenemende droogte worden die branden ieder jaar heviger. De branden woeden al een aantal maanden in het uitgestrekte gebied. Ondanks een toename van het aantal brandweerlieden is er nog geen zicht op het onder controle krijgen van het vuur. Er zijn 252 brandhaarden.

De reddingsdiensten concentreren zich op het voorkomen dat elf dorpen afbranden. Een aantal huizen is al verwoest door het vuur. Dorpen en steden die kilometers bij de branden vandaan liggen, hebben al last van de rook.