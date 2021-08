Bergkamp bij kranslegging: blijf verhalen over Indië vertellen

Blijf de verhalen vertellen over wat er in voormalig Nederlands-Indië is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met die boodschap sloot Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp haar toesprak af tijdens de herdenking bij de Indische plaquette in de Tweede Kamer, ter nagedachtenis aan de slachtoffers in de vroegere Nederlandse kolonie, het huidige Indonesië.