Afghaanse regering bezig met spoedoverleg over beëindigen oorlog

De Afghaanse regering voert spoedoverleg met lokale leiders en internationale partners om de oorlog te beëindigen. In een vooraf opgenomen toespraak zegt president Ashraf Ghani dat het overleg snel vordert.

Ghani zegt dat er wordt gezocht naar een politieke oplossing. ‘We willen een oplossing die de stabiliteit en vrede in het land herstelt.’

Volgens de president blijft het hergroeperen van de strijdkrachten de prioriteit voor zijn regering. ‘We ondernemen serieuze stappen om onze strijdkrachten weer te mobiliseren’, aldus Ghani. Volgens de president is het belangrijk dat er niet nog meer slachtoffers vallen en dat er niet nog meer schade wordt aangericht.

Snelle opmars

Het Afghaanse leger wordt de afgelopen weken in het hele land overlopen door de Taliban. De moslimextremisten maken een snelle opmars en hebben grote delen van Afghanistan al onder controle, waaronder de tweede en derde stad van het land. De jihadisten zijn hoofdstad Kabul tot op 50 kilometer genaderd.

Al zeker negentien provinciehoofdsteden zijn in handen gevallen van de Taliban. Sjaran, hoofdstad van de provincie Paktika, is de laatste stad die de Taliban hebben ingenomen. Kort daarvoor werd ook Pul-e-Alam op 70 kilometer van Kabul bezet. In beide steden zou amper verzet zijn geboden.