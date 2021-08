Afghaanse regering claimt doden militaire leider Taliban

Het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat een belangrijke militaire leider van de Taliban is gedood bij de strijd om de stad Maymana. Verder zouden nog zeker 26 leden van de radicaalislamitische groepering zijn gedood.

Volgens het ministerie is een aanval van de Taliban op de stad afgeslagen door het leger en burgers. Maymana is de hoofdstad van de noordelijke provincie Faryab. In de stad wonen ongeveer 70.000 mensen.

De Taliban hebben in de afgelopen week achttien provinciehoofdsteden in Afghanistan veroverd. De jihadisten bevinden zich op vijftig kilometer van hoofdstad Kabul.

Afghaanse wapens

Door de snelle opmars hebben de extremisten van de Taliban veel wapens van het Afghaanse leger in handen gekregen. In veel steden hebben de soldaten zich snel overgegeven, waarna de Taliban de wapens en legervoertuigen konden overnemen. Op sociale media pronken strijders met het vaak uit de Verenigde Staten afkomstige wapentuig.

Leden van de Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat er tijdens de levering rekening is gehouden met het scenario dat de Taliban wapens zouden overnemen, net als IS eerder deed in Irak. De snelheid waarmee het momenteel gebeurt, zou echter het doemscenario zijn geweest.