Tony Bennett beëindigt carrière na 70 jaar

Bennett blies afgelopen donderdag de rest van zijn Amerikaanse tour af vanwege zijn gezondheid. Hij lijdt aan de ziekte van Alzheimer.

Vorige week gaf Bennett nog samen met Lady Gaga twee shows in de Radio City Music Hall in New York. Achteraf gezien waren dit de laatste optredens van Bennett, die een week eerder zijn 95e verjaardag vierde.

Zeventig albums

In oktober komt Bennetts laatste plaat uit. Die maakte hij samen met Lady Gaga.

In zijn carrière heeft Bennett meer dan zeventig albums uitgebracht, drie daarvan werden platina nadat er een miljoen waren verkocht. Acht andere albums kregen de gouden status. Zijn grootste hits scoorde hij in de jaren 50.