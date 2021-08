Canada stelt vaccinatieplicht in voor federaal overheidspersoneel

De Canadese regering heeft vrijdag aangekondigd alle federale werknemers te verplichten zich te laten vaccineren tegen Covid-19. In de komende weken wordt een deadline voor inentingen voor zo’n 300.000 ambtenaren bekendgemaakt, zei minister Dominic LeBlanc van Binnenlandse Zaken.

De federale overheid is de grootste werkgever van Canada. Volgens LeBlanc is de vaccinatieverplichting ‘bedoeld om Canada te helpen een minimaal dekkingsniveau te bereiken dat nodig is om de economie volledig te heropenen en open te houden, en om duizenden werknemers te beschermen.’

De aankondiging van de vaccinatieplicht komt minder dan een maand voor de heropening van de Canadese grenzen voor gevaccineerde buitenlandse reizigers, gepland voor 7 september, anderhalf jaar na hun sluiting vanwege de pandemie.

De vaccinatieplicht betreft ook commerciële trein-, vliegtuig- en scheepspassagiers, hoewel die volgens LeBlanc pas tegen eind oktober zal gelden.

Vrijdag had 71 procent van de 38 miljoen Canadezen minstens één dosis van een Covid-vaccin gekregen, terwijl bijna 62 procent volledig was gevaccineerd.