Brand uitgebroken nadat auto pand binnenrijdt in Zwijndrecht

In een leegstaand bedrijfspand aan de Kreekweg in Zwijndrecht is in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand uitgebroken nadat er rond 03.30 uur een auto binnenreed. De hulpdiensten zijn met diverse voertuigen uitgerukt, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid weten.