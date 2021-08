New South Wales in Australië meldt recordaantal coronagevallen

De Australische staat New South Wales rapporteerde zaterdag een recordaantal van 466 nieuwe Covid-gevallen, zeiden lokale gezondheidsautoriteiten. Het betreft louter lokale besmettingen, omdat de dichtstbevolkte staat van het land al sinds eind juni in een strikte lockdown zit.

Ambtenaren waarschuwden dat het aantal besmettingen de komende dagen verder kan toenemen. Van zestig nieuw besmette mensen staat immers vast dat ze met anderen tijd hebben doorgebracht terwijl ze besmettelijk waren, zei staatspremier Gladys Berejiklian. De afgelopen dagen heeft de staat qua nieuwe gevallen record op record gebroken.

Tevens werd bekend dat in het afgelopen etmaal vier mensen zijn overleden aan Covid-19. Daarmee is het aantal doden in de huidige uitbraak in de staat op 42 gekomen.

Australië is met zijn 25 miljoen inwoners al lang zeer succesvol in de strijd tegen de pandemie door extreem strenge regels. Door de verspreiding van de Delta-variant neemt het aantal gevallen nu echter toe. De vaccinatiecampagne vordert langzaam, mede door scepsis onder de bevolking.