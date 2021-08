CoronaCheck-app ruim 8 miljoen keer gedownload

De CoronaCheck-app, de app waarmee mensen kunnen aantonen dat ze volledig gevaccineerd zijn of hersteld van corona, is tot 8 augustus 8,23 miljoen keer gedownload. Dat komt neer op ruim 47 procent van de Nederlandse bevolking, meldt minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Er zijn pakweg 18 miljoen QR-codes mee aangemaakt.

De minister schrijft dat er de nodige problemen waren en zijn met de CoronaCheck. Met name in de eerste weken na de lancering op 24 juni bleek dat niet van iedereen die een coronabewijs wilde aanmaken de gegevens beschikbaar waren. Het ging om een deel van de gevaccineerden met het Janssenvaccin of mensen die corona hadden gehad en maar een prik nodig hadden. "Samen met alle organisaties die de gegevens aanleveren is in de afgelopen weken zeer hard gewerkt aan het oplossen van deze problemen", aldus De Jonge.

Ook gaat het mis bij mensen wier gegevens, zoals opgeslagen bij de GGD of het RIVM, niet exact overeenkomen met de Basisregistratie Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat een geboortedatum onbekend is of tekens in de naam, zoals ë en é, niet goed zijn overgenomen. De CoronaCheck kan dan de gegevens van de persoon niet vinden. Aanpassing van gegevens bij de testaanbieder of de vaccintoediener (in veel gevallen de GGD) is dan de oplossing.

Het komt voor dat bij de GGD gegevens goed geregistreerd zijn, maar deze door technische fouten niet goed worden aangeleverd aan CoronaCheck. Hierdoor kan een aantal mensen geen herstelbewijs via de app krijgen. Zolang deze technische fouten nog niet zijn opgelost, is er een noodprocedure waarmee de GGD via een webportaal alsnog een coronabewijs kan aanmaken, schrijft de minister.

De CoronaMelder, de app die werd geïntroduceerd om bij te dragen aan het bron- en contactonderzoek, is sinds de landelijke introductie in oktober door 5,25 miljoen Nederlanders gedownload. Dat is ruim 30 procent van de bevolking. Ongeveer 50 procent van hen gebruikt de app actief.

Tot 8 augustus zijn 207.694 mensen gewaarschuwd dat ze in de buurt zijn geweest van een besmet persoon. Nagenoeg iedereen (206.233 mensen) heeft naar aanleiding van die notificatie een test aangevraagd. Van hen bleken 15.575 daadwerkelijk het coronavirus te hebben.