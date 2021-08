Wall Street gaat met nieuwe records het weekend in

Twee van de belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street zijn vrijdag wederom met recordslotstanden de handel uitgegaan. Amerikaanse beleggers kijken terug op een tamelijk goed cijferseizoen. Veel bedrijven presteerden afgelopen kwartaal beter dan kenners hadden verwacht. Toch hangen zorgen over de Delta-variant van het coronavirus nog boven de markt. Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten heeft volgens nieuwe cijfers ook een flinke tik gekregen.

De leidende Dow-Jonesindex sloot een fractie hoger op 35.515,38 punten, waarmee het vorige slotrecord van donderdag werd overtroffen. Voor de S&P 500 gold hetzelfde. De brede graadmeter steeg 0,2 procent naar 4468,00 punten. Techgraadmeter Nasdaq steeg verder licht tot 14.822,90 punten.

Disney hoorde bij de winnaars. Het entertainmentconcern presenteerde beter dan verwachte cijfers en werd daar door beleggers voor beloond met een koerswinst van 1 procent. Streamingdienst Disney+ trok het afgelopen kwartaal 12,4 miljoen extra abonnees, waardoor het totaal op 116 miljoen kwam. Er werden ook weer diverse nieuwe films en series toegevoegd. Zo bracht Disney Raya and the Last Dragon naar Disney+, evenals The Mysterious Benedict Society en Star Wars: The Bad Batch.

Disney

De koerswinst van Disney was aan het begin van de handelsdag wel groter. Maar in de loop van de sessie drukte een tegenvallend cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen op het sentiment. De graadmeter van de Universiteit van Michigan die aangeeft hoe consumenten tegen de economische situatie aankijken, daalde tot het laagste niveau in jaren. Economen hadden dat in doorsnee niet zien aankomen.

Embraer steeg dik 7 procent op Wall Street. De Braziliaanse vliegtuigbouwer boekte voor het eerst sinds begin 2018 een kwartaalwinst. Er wordt weer meer gevlogen naarmate reisbeperkingen om coronabesmettingen te voorkomen worden versoepeld.

Boeing

Branchegenoot Boeing ging juist bijna 2 procent onderuit. Het ruimtevaartuig Starliner van de vliegtuigbouwer moet terug naar de fabriek. Boeing gaat daar onderzoeken wat er aan de hand is met het aandrijfsysteem nadat een geplande lancering was uitgesteld. Eerder bleek dat vier van de dertien raketmotoren niet naar behoren functioneren. Dat was opnieuw een klap voor de pogingen van Boeing de NASA ervan te overtuigen dat het veilig en betrouwbaar astronauten naar het International Space Station (ISS) kan brengen.

De euro was 1,1795 dollar waard tegen 1,1779 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent goedkoper op 67,92 dollar. Brentolie kostte ook 1,7 procent minder, op 70,13 dollar per vat.