Viroloog Ab Osterhaus: vraag toegangsbewijs in hoger onderwijs

Vraag om een toegangsbewijs in het mbo en hoger onderwijs, stelt viroloog Ab Osterhaus in reactie op het kabinetsbesluit om de afstandsmaatregel in die sectoren vanaf het nieuwe studiejaar los te laten. Ook noemt hij de uitgesproken hoop van het kabinet om medio september de 1,5 meterregel in de hele samenleving op te heffen ‘nogal speculatief’.

Volgens Osterhaus is het namelijk onzeker wat er met het aantal coronabesmettingen gebeurt als mensen terugkomen van hun zomervakantie en als het onderwijs weer opengaat. Volgens coronaminister Hugo de Jonge hebben nog zo’n 1,8 miljoen mensen in Nederland geen immuniteit tegen het coronavirus. ‘Als die straks allemaal geïnfecteerd raken, heb je een probleem in de ziekenhuizen’, aldus Osterhaus.

Daar komt nog bij dat er in het najaar naar verwachting ook weer andere virussen komen, zoals influenza (griep) en het RS-virus. ‘Covid is dus niet het enige virus dat de druk op de ziekenhuizen bepaalt’. Kortom: de komende maanden zijn onzeker en daarom zou het vragen van een toegangsbewijs in het onderwijs geen slecht idee zijn, meent Osterhaus. Vooral omdat juist onder jonge mensen de vaccinatiegraad nog relatief laag is en zij het virus dus gemakkelijk kunnen verspreiden.

‘We vragen ook in vliegtuigen en voor evenementen een toegangsbewijs door middel van een test, herstelbewijs of vaccinatie. Dat was eerst ook een taboe, maar inmiddels heeft iedereen dat geaccepteerd. We leven nog steeds met een dreiging voor de volksgezondheid.’