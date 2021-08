Toegangstesten vanaf volgende maand bij meer dan 75 gasten

Vanaf 20 september is het verplicht voor horeca, evenementen, festivals, sportwedstrijden en kunst en cultuur om een toegangstest of vaccinatiebewijs te vragen als er meer dan 75 gasten aanwezig zijn. Er geldt geen onderscheid voor binnen- of buitenlocaties, zei demissionair premier Mark Rutte vrijdagavond op een persconferentie over corona. De maatregel gaat niet gelden voor bijvoorbeeld de detailhandel of op werk.