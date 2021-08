Gratis testen voor reizen verlengd tot 1 oktober

Het gratis testen zou oorspronkelijk mogelijk zijn van 1 juli tot 31 augustus, maar dat wordt nu dus met een maand verlengd. Het idee er achter was dat nog niet iedereen deze zomer de kans had gehad om volledig gevaccineerd te zijn, maar een vaccinatie of een negatieve test wel door veel landen als voorwaarde wordt gesteld om binnen te komen.

Deel dit bericht: