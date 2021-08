Nachtclubs en discotheken blijven tot na 20 september dicht

Discotheken en nachtclubs blijven ook de komende weken dicht. Ze mogen ook na 20 september nog niet weer open. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte vrijdag bekendgemaakt op de persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen.

Het is in clubs en disco’s niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Het kabinet hoopt dat die regel vanaf 20 september niet meer hoeft te gelden voor de meeste plekken in de samenleving, maar ook als de afstandsregel vervalt blijven de dancings dicht.

De nachtclubs en discotheken krijgen na 1 oktober financiële steun, zei Rutte.