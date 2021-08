1,5-meterregel losgelaten in mbo en hoger onderwijs

Vanaf het nieuwe studiejaar kan de regel van 1,5 meter afstand worden losgelaten in het mbo en hoger onderwijs, zei demissionair premier Mark Rutte vrijdagavond in een persconferentie over de coronamaatregelen. Wel zullen er andere regels blijven gelden die het aantal besmettingen moeten beperken.

Zo mogen er maximaal 75 mensen bij elkaar in één ruimte zijn. Ook moeten mensen een mondkapje dragen op de gangen en blijft het advies aan medewerkers en studenten om gebruik te maken van zelftesten.

Het belang voor studenten om fysiek onderwijs te volgen is groot, benadrukte de premier.