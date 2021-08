Kabinet versoepelt sneller dan OMT adviseert in hoger onderwijs

Maar het kabinet versoepelt al per 30 augustus maatregelen in het hoger onderwijs. Daarom gelden er vanaf die datum wel voorwaarden aan de versoepelingen in het hoger onderwijs, waaronder een maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte. Het belang voor studenten om fysiek onderwijs te volgen is groot, benadrukte de premier.

Het kabinet hoopt op 20 september een aantal versoepelingen door te voeren, bijvoorbeeld in de horeca. Ook wil het, als de situatie het dan toelaat, de 1,5-meterregel loslaten. Op 1 november zouden dan, als alles meezit, de resterende maatregelen er ook af kunnen.

Rutte en coronaminister Hugo de Jonge hielden vrijdag op de persconferentie nog wel een flinke slag om de arm. ‘We hopen en verwachten dat het dit najaar zou kunnen zijn, november, maar zeker weten doen we het niet’, zei De Jonge. Rutte noemde 1 november ‘echt nog een datum in de lucht, dat is echt nog onzeker’.

Discotheken en nachtclubs

Discotheken en nachtclubs blijven ook de komende weken dicht. Ze mogen ook na 20 september nog niet weer open. Het is in clubs en disco’s niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Het kabinet hoopt dat die regel vanaf 20 september niet meer hoeft te gelden voor de meeste plekken in de samenleving, maar ook als de afstandsregel vervalt blijven de dancings dicht. De nachtclubs en discotheken krijgen na 1 oktober financiële steun, zei Rutte.

Testen voor reizen

Nederlanders die op reis gaan en daarvoor een coronatest nodig hebben, kunnen deze tot 1 oktober gratis laten doen. Het gratis testen zou oorspronkelijk mogelijk zijn van 1 juli tot 31 augustus, maar dat wordt nu dus met een maand verlengd. Het idee er achter was dat nog niet iedereen deze zomer de kans had gehad om volledig gevaccineerd te zijn, maar een vaccinatie of een negatieve test wel door veel landen als voorwaarde wordt gesteld om binnen te komen.