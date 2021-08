Rusland maakt werk van bestrijding enorme natuurbranden Siberië

Rusland heeft een nationaal centrum opgezet voor de bestrijding van natuurbranden in de Siberische regio Jakoetië, waar dit jaar een recordaantal branden is ontstaan. Er zijn tweehonderd extra specialisten gestuurd naar de noordelijke regio, waar al vijfduizend mensen de branden proberen te blussen.

Natuurbranden zijn er elk jaar in Siberië, maar de afgelopen jaren worden ze steeds intenser, volgens velen door de klimaatverandering. In Jakoetië heeft het vuur volgens het Russische bosbouwagentschap inmiddels meer dan 9,4 miljoen hectare natuur verzwolgen, een gebied groter dan Portugal. Het dunbevolkte Jakoetië is vijf keer zo groot als Frankrijk.

Regiohoofdstad Jakoetsk is omhuld door smogwolken. De meeste inwoners van het gebied hoeven vrijdag niet te werken vanwege de gezondheidsrisico’s. ‘Het is heel slecht, er is veel rook, het is moeilijk om adem te halen’, zei een 87-jarige vrouw tegen persbureau AFP. Een 16-jarige had het over een ‘ernstige ramp’.

Een kleine 4000 kilometer naar het zuidwesten, in Tsjeljabinsk in de Oeral, zaten volgens het ministerie van Ecologie relatief hoge concentraties giftige stoffen in de lucht die uit Jakoetië zijn overgewaaid. Inwoners krijgen het advies hun ramen ’s nachts dicht te houden.