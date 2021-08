Veevoerbedrijf ForFarmers grote verliezer op Damrak

Veevoerbedrijf ForFarmers was vrijdag een grote verliezer op de Amsterdamse beurs. De teleurstellende resultaten die de onderneming bekendmaakte, vielen niet goed bij beleggers. Verder was sprake van een tamelijk rustige beursdag, waarbij de belangrijkste beursgraadmeters in Europa niet ver van hun plek kwamen.

Bij de kleinere bedrijven aan het Damrak leverde ForFarmers meer dan 5 procent aan beurswaarde in. Topman Yoram Knoop sprak zelf van teleurstellende resultaten. Volgens hem was de strijd om marktaandeel tussen voerproducenten in de eerste jaarhelft ‘heftiger dan normaal’. Ook werd het herstel van de prijzen volgens hem vertraagd door aanhoudende coronamaatregelen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent lager op 774,83 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 1094,55 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 0,4 procent. Beleggers wachten op nieuwe aanjagers nu het hoogtepunt van het over het algemeen sterke cijferseizoen achter de rug is. Ook blijven de zorgen over de economische impact van de Delta-variant van het coronavirus boven de markt hangen.

Aegon

Aegon zette de opmars voort dankzij de positieve kwartaalresultaten die de verzekeraar een dag eerder al bekendmaakte. Met een plus van 1,1 procent was de verzekeraar een van de sterkere stijgers bij de hoofdfondsen. Aegon won een dag eerder al ruim 7 procent dankzij een forse kwartaalwinst en een verhoging van het dividend. Ook heeft Brussel groen licht gegeven voor de verkoop van de Oost-Europese activiteiten van Aegon aan Vienna Insurance Group.

Koploper in de AEX was dit keer het doorgaans zeer beweeglijke winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield, dat 1,5 procent won. Supermarktconcern Ahold Delhaize noteerde ex dividend en verloor 1,8 procent. Techinvesteerder Prosus en chipbedrijf Besi stonden ook in de staartgroep met verliezen van 3,1 en 1,5 procent.

Zooplus

In Frankfurt werd Zooplus ruim 41 procent meer waard. De Amerikaanse investeerder Hellman & Friedman heeft een overnamebod gedaan op de Duitse onlinedierenwinkel. In Parijs kelderde Ipsen bijna 13 procent. De Franse farmaceut heeft een goedkeuringsaanvraag in de Verenigde Staten voor een mogelijke behandeling van een zeer zeldzame ziekte ingetrokken.

Adidas klom ruim 2 procent. De Duitse sportkledingfabrikant verkoopt zijn slecht presterende dochtermerk Reebok aan Authentic Brands Group (ABG). Dat bedrijf heeft onder meer al kledingmerken Forever 21 en Juicy Couture in handen. Met de deal is tot 2,1 miljard euro gemoeid. Adidas won donderdag ook al 2 procent nadat de deal vlak voor sluiting van de markt werd aangekondigd.

De euro was 1,1779 dollar waard tegen 1,1735 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper op 68,74 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 70,88 dollar per vat.