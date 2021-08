Meer landen nemen maatregelen rond ambassade in Kabul

De Verenigde Staten kondigden eerder al aan een aanzienlijk deel van de medewerkers van hun ambassade in Kabul te evacueren. De Britten hebben soortgelijke maatregelen aangekondigd. De regering in Londen houdt vrijdag spoedberaad. Ook de NAVO-ambassadeurs houden overleg.

Door de terugtrekking van de internationale troepenmacht zien de Taliban kans het land te heroveren. Van de 34 provinciehoofdsteden zijn er inmiddels 18 onder controle van de fundamentalisten.

Militaire versterking

De diplomatieke aanwezigheid van de VS in Kabul wordt teruggebracht tot een ‘rompbezetting’. De Amerikanen sturen 3000 extra militairen om het vertrek van de ambassademedewerkers in goede banen te leiden. Momenteel zijn nog 650 Amerikaanse militairen in Afghanistan om onder meer de ambassade te beschermen. Ook de Britten zenden tijdelijk militaire versterking. Genoemde landen nemen ook maatregelen om Afghaanse tolken en andere (oud-)medewerkers het land uit te krijgen.

Nederland treft voorbereidingen voor het geval ambassadepersoneel en militairen teruggehaald moeten worden.