Meer dan 2700 nieuwe gevallen, gemiddelde daalt iets

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 2718 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is iets meer dan in de vorige dagen, maar het is gebruikelijk dat het aantal nieuwe gevallen in de loop van de week oploopt. Vorige week vrijdag waren er iets meer dan 2900 positieve tests.

De 2718 positieve tests komen omgerekend neer op 15,6 op elke 100.000 Nederlanders. Voor de veertigste dag op rij zit Nederland boven de zogeheten signaalwaarde. Bij meer dan 7 positieve tests bij 100.000 mensen gaan alarmbellen af en zijn mogelijk maatregelen nodig. Van september tot juni zat Nederland 272 dagen achter elkaar boven die grens.

Besmettingen

In de afgelopen zeven dagen zijn 16.368 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 2338 per dag. In de week tot en met donderdag waren er gemiddeld 2365 besmettingen per dag aan het licht gekomen. Het is wel het laagste niveau sinds 8 juli, ruim een maand geleden.

Amsterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad kregen 202 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Rotterdam kwamen er 160 positieve tests bij en in Den Haag 105. Daarna volgen Utrecht (77) en Almere (46). In 31 gemeenten testte niemand positief.

Sterfgevallen

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met 6. Het gaat om inwoners van de gemeenten Rotterdam, Venlo, Hilversum, Duiven, Berkelland en Losser. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Het kan soms een tijdje duren voor een sterfgeval is geregistreerd.

In de laatste week zijn 42 sterfgevallen gemeld, gemiddeld 6 per dag. Ongeveer een maand geleden, bij het begin van de huidige golf waren er zo’n 10 meldingen van sterfgevallen per week.