FNV: werknemer moet zelf kunnen bepalen waar hij werkt

Een werknemer moet zelf kunnen bepalen of hij op kantoor werkt of thuis, zeker zolang de Delta-variant van het coronavirus voor besmettingen zorgt. Dat vindt vakbond FNV. Ook CNV laat weten dat er geen onnodige risico’s moeten worden genomen. Sinds half juli adviseert het kabinet weer om zoveel mogelijk thuis te werken, omdat het aantal coronabesmettingen toen snel toenam.

Met een nieuwe persconferentie over het coronabeleid blikt het kabinet later op vrijdag vooruit op de komende maanden en hoe de geldende maatregelen verder kunnen worden afgebouwd. Half september is er een nieuw beslismoment.

Het kabinet achtte het eerder deze zomer niet nodig om weer zoveel mogelijk thuis te werken. Het kwam daarvan terug na een debat waaruit naar voren kwam dat de Tweede Kamer het advies weer wilde aanscherpen. Het Outbreak Management Team (OMT) had steeds aangeraden het thuiswerkadvies te handhaven, maar daar week het kabinet eind juni van af.

Vakbonden FNV en VCP hebben al eerder gemeld dat werknemers in de toekomst ook graag een afwisseling willen tussen thuiswerken en op kantoor. ‘Wij zijn groot voorstander van het wettelijk vastleggen van dit recht’, zegt een woordvoerster van FNV. ‘Ongeveer de helft van de beroepsbevolking heeft de afgelopen laatste 16 maanden thuisgewerkt. Dit is veel werknemers goed bevallen.’