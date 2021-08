Forse winst voor Russisch staatsoliebedrijf Rosneft

De winst van het Russische staatsoliebedrijf Rosneft is in het tweede kwartaal zeer sterk gestegen. Dat kwam onder meer door de stijgende olieprijzen. Door het economisch herstel van veel grote landen uit de coronacrisis is er meer vraag naar olie.

Rosneft zette een winst in de boeken van omgerekend 2,8 miljard euro. Dat is 55 procent meer dan in het tweede kwartaal. Rosneft, voor ongeveer een vijfde in handen van het Britse olie- en gasconcern BP, herstelt daarmee van verliezen in coronajaar 2020. Destijds kelderde de prijs van ruwe olie doordat de wereldwijde economie een tik kreeg vanwege de coronapandemie, waardoor de vraag naar olie afnam.

Het olieconcern is inmiddels ook begonnen met de aanleg van de belangrijkste infrastructuur voor een groot olieproject in Siberië, het Vostok Oil project. De productie moet daar in 2024 beginnen.