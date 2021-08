ID&T: wel volle voetbalstadions en F1, maar geen festivals?

ID&T, verantwoordelijk voor onder meer Mysteryland, Awakenings en Sensation, vindt dat Nederland juist ‘een voortrekkersrol’ had genomen door te testen tijdens de evenementen van Fieldlab. ‘Inmiddels is het op allerlei plekken weer mogelijk evenementen te bezoeken, denk aan Freedom Day in de UK, Lollapalooza in de US, Exit in Servië en de aangekondigde versoepelingen voor evenementen tot 75.000 bezoekers in België en blijven wij met lege handen achter. Nederland is altijd toonaangevend geweest in de wereld als het gaat om professioneel organiseren van festivals en staat nu achteraan in de rij en wordt door het beleid van de overheid 10 tot 15 jaar terug de tijd in geslingerd’, stelt Rosanne Janmaat, operationeel directeur van ID&T Groep.

‘Ook is het niet meer uit te leggen aan onze bezoekers dat volle voetbalstadions blijkbaar wel kunnen en met 70.000 man naar de Formule 1, met alle logistieke uitdagingen die daarbij horen, en het enige wat wij ‘veilig’ zouden kunnen is samenkomen met 750 mensen, wat simpelweg niet rendabel te maken is.’

ID&T liet zich al eerder kritisch uit over de maatregelen voor festivals. De organisator spande samen met andere organisaties een kort geding aan tegen de overheid om meer duidelijkheid af te dwingen. Dat werd uiteindelijk niet doorgezet wegens gebrek aan juridische grond.