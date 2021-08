Schrijver en dichter K. Schippers (84) overleden

Schrijver en dichter K. Schippers is donderdag in zijn woonplaats Amsterdam overleden. Hij was 84 jaar. Dat heeft uitgeverij Querido laten weten.

K. Schippers was een pseudoniem van Gerard Stigter. "Querido rouwt om het verlies van haar dierbare schrijver en vriend K. Schippers", zegt redacteur Patricia de Groot van de uitgeverij.

K. Schippers was behalve schrijver en dichter ook essayist en kunstcriticus. Zijn omvangrijke oeuvre bestaat uit romans, poëzie, essays, verhalen, beschouwingen en enkele kinderboeken. In 1958 richtte hij het literaire tijdschrift Barbarber op, met onder meer schrijver J. Bernlef. Ook was hij betrokken bij de oprichting van het culturele tijdschrift Hollands Diep, midden jaren 70.

In 1996 kreeg K. Schippers de P.C. Hooftprijs. Tien jaar later ontving hij de Libris Literatuur Prijs voor de roman Waar was je nou. Enkele van zijn talloze romans zijn Een avond in Amsterdam (1971), Beweegredenen (1982) en Poeder en Wind (1996). Dit jaar verscheen van zijn hand Nu je het zegt.