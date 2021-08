Turkse president naar zwaar door overstromingen getroffen regio

Hevige regens veroorzaakten deze week plotseling overstromingen en aardverschuivingen in de dalen van het bergachtige gebied aan de Zwarte Zee. Circa negenhonderd mensen zijn uit hun benarde posities gered en duizenden inwoners krijgen tijdelijk onderdak in studentenkamers omdat hun huizen zijn vernield. De meeste slachtoffers vielen in en rond de stad Kastamonu.

Zeker 170 dorpen zitten momenteel zonder stroom door het noodweer. Veel wegen en bruggen zijn verwoest of zo ernstig beschadigd dat ze niet meer te gebruiken zijn. Het gebied wordt vaker getroffen door overstromingen in de zomer na hevige regenval. Vorig jaar kwamen vijf mensen om het leven door noodweer.