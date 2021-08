Ic-beddencoördinator Ernst Kuipers wil best minister worden

‘Als ze me vragen om minister te worden, zou ik het zeker overwegen.’ Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, in een interview met de Volkskrant. ‘Er is veel dat we de komende jaren moeten aanpakken in de zorg. Er moet meer aandacht komen voor preventie, voor digitalisering, we moeten ons afvragen hoe we nieuw personeel krijgen en vasthouden. Genoeg te doen dus.’

Kuipers geeft het als antwoord op de vraag of hij net als NWO-topman Marcel Levi, oud-bestuursvoorzitter van ziekenhuizen in Amsterdam en Londen, zichzelf wel als minister ziet. ‘Ik ken Marcel goed, wij zouden daar allebei geschikt voor zijn. We hebben geen politicologie of bestuurskunde gestudeerd, we zijn nooit wethouder geweest, nooit bestuurlijk assistent van een minister, dus we hebben de gebruikelijke route niet afgelegd, maar dat is ook niet nodig. Tijdens de opleiding geneeskunde leer je om besluitvaardig en communicatief te zijn, er wordt ons veel bijgebracht over crisismanagement en probleemanalyse. Die kennis kun je inzetten bij je patiënten, maar ook als bestuurder’, zegt Kuipers in de krant.

Kuipers zou het ook goed vinden als er op ‘belangrijke posities op het ministerie mensen zouden zitten die ooit aan een bed hebben gestaan.’ Als reden geeft hij: ‘Met een achtergrond in de zorg is het bijvoorbeeld makkelijker om zelf informatie te duiden. Dan hoef je de Gezondheidsraad niet steeds om advies te vragen over elke wijziging in het vaccinatieprogramma. Dat heeft onnodig vertragend gewerkt het afgelopen jaar. En als je dat dan toch doet, benoem in de raad dan tenminste experts uit de coronapraktijk, een ic-arts, een huisarts, een zorgbestuurder. Grote kans dat er dan andere adviezen waren gekomen.’

Hij was het eens met de coronazorg die al snel werd opgeschaald. Maar dat ging wel ten koste van andere zorg, aldus Kuipers tegen de Volkskrant. ‘We hebben het juiste gedaan, maar we betalen er wel een prijs voor.’ Hij verduidelijkt: ‘Als we uiteindelijk helemaal aan het einde het net ophalen, dan kan het zijn dat we meer levensjaren zijn verloren door minder goede zorg voor niet-Covidpatiënten dan dat we hebben gewonnen door de extra zorg voor Covidpatiënten.’