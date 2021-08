Vader Britney Spears stapt op als haar toezichthouder

Britney werd dertien jaar geleden onder curatele gesteld na een mentale inzinking. Haar vader is sindsdien de curator. De medecurator van Britney, Jodi Montgomery, vroeg vader Jamie eerder op te stappen als toezichthouder van zijn dochter. Volgens Montgomery trekt het aanblijven van Jamie mentaal een zware wissel op de zangeres.

Vader Jamie stemt uiteindelijk in met het verzoek, "omdat de publieke strijd met zijn dochter niet het beste voor haar zou zijn", aldus de documenten. Hij heeft daarom ingestemd met het zoeken naar een nieuwe toezichthouder voor zijn dochter. Hij benadrukt in de documenten altijd het beste voor te hebben met zijn dochter.

Eind juli liet ook de moeder van Britney en ex-vrouw van Jamie, Lynne Spears, van zich horen. Volgens Lynne heeft Jamie zijn dochter onder meer gedwongen medicijnen te slikken die ze niet wilde en die volgens haar moeder ook totaal niet nodig waren. Daarnaast zou Britney samen met haar partner Sam Asghari dolgraag nog een kind willen, maar mag ze haar spiraal niet laten verwijderen van haar vader. Ook zou Jamie haar huishoudelijk personeel, beveiligers en artsen hebben gedwongen hem te informeren over alles wat Britney doet.

In haar verklaring schaarde Lynne zich achter Britneys verzoek om haar vader te ontslaan als curator. Ze zegt dat haar ex-man "niet in staat is om het belang van mijn dochter boven dat van hemzelf te stellen". Ze gaf aan bereid te zijn tegen Jamie te getuigen in de rechtszaak die daarover speelt.