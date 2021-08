Adidas vindt koper voor slecht presterend Reebok

Adidas zette Reebok begin dit jaar al formeel in de verkoop, nadat het meer dan een decennium had geprobeerd om de verkopen van Reebok goed op gang te krijgen. Met de deal is tot 2,1 miljard euro gemoeid, oftewel tot zo’n 2,5 miljard dollar. Een deel van de overeengekomen prijs is nog aan enkele voorwaarden verbonden, waardoor het precieze bedrag nog niet vaststaat.

Het bedrijf uit Herzogenaurach kocht Reebok in 2006 voor 3,8 miljard dollar om zo beter de concurrentie aan te kunnen gaan met de Amerikaanse aartsrivaal Nike. Maar dat plan slaagde niet en de prestaties van Reebok vielen zwaar tegen. Authentic Brands, dat onlangs een beursnotering heeft aangevraagd in de Verenigde Staten, heeft al tientallen merken ingelijfd en ziet wel kansen in Reebok.