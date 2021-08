Verzekeraar Aegon na cijfers grote winnaar op Amsterdamse beurs

Verzekeraar Aegon was donderdag de grote winnaar op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden enthousiast op de door het concern naar buiten gebrachte resultaten. Ook de cijfers van branchegenoot NN Group, bekend van Nationale-Nederlanden, werden goed ontvangen. Op de financiële markten werden sowieso veel bedrijfscijfers verwerkt, waardoor de Europese beurzen met een gemengd beeld de handel uitgingen.

Aegon kreeg er meer dan 7 procent aan beurswaarde bij. De verzekeraar profiteerde in het tweede kwartaal volop van de verbeterde marktomstandigheden, zoals de gunstige situatie op de aandelenmarkten en ontwikkelingen rondom claims die voor het concern positief uitpakten. Aegon sloot het kwartaal af met een winst van 849 miljoen euro en verhoogde het dividend.

NN Group klom bijna 3 procent en stond daarmee eveneens in de kopgroep van de hoofdfondsen aan het Damrak. De verzekeraar wist de nettowinst in de eerste jaarhelft ruimschoots te verdubbelen tot 1,4 miljard euro. Volgens topman David Knibbe heeft de coronacrisis er mede voor gezorgd dat huishoudens zich bewuster zijn geworden van de verschillende risico’s waar ze zich tegen willen verzekeren. Ook verstrekte NN meer hypotheken. Elders in Europa kwamen Aviva en Zurich Insurance ook met cijfers. Die verzekeraars stegen tot circa 4 procent.

Shell

Op Beursplein 5 waren ook enkele stevige verliezers. Zo ging maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway afgerond 3 procent lager de handel uit na een tegenvallend bericht van branchegenoot Delivery Hero. De Duitse maaltijdbezorger, die circa 7 procent zakte in Frankfurt, verhoogde wel zijn omzetverwachting voor het hele jaar na een recordaantal orders in het tweede kwartaal. Het bedrijf verwacht echter dat de kernactiviteiten verlieslatend blijven door forse investeringen.

Olie- en gasconcern Shell, een zwaarwegend fonds in de hoofdindex, noteerde ex dividend en verloor bijna 2 procent. De AEX-index sloot uiteindelijk 0,1 procent lager op 775,24 punten en de MidKap steeg 0,3 procent tot 1089,91 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,7 procent. De beurs in Londen, waar mijnbouwer Rio Tinto (min 7,6 procent) ex dividend noteerde, daalde 0,4 procent.

Adidas

Verder waren de ogen gericht op Adidas dat vlak voor het sluiten van de Duitse beurs meldde het merk Reebok te verkopen aan de Authentic Brands Group. De sportkledingfabrikant won circa 2 procent. TUI daalde op zijn beurt bijna 1 procent. Het grootste reisbureau ter wereld leed opnieuw verlies maar zag het aantal boekingen voor de zomer wel stijgen.

De euro was 1,1735 dollar waard tegen 1,1740 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper op 68,95 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 71,14 dollar per vat.