Waarschijnlijk dinsdag formatiegesprekken met GL, PvdA, CDA en CU

Eerst gaan VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag maandag in gesprek met informateur Mariëtte Hamer. Daar praten ze over het document waar ze deze zomer aan gewerkt hebben. Het gaat om een document dat volgens Hamer "bouwstenen" bevat voor een regeerakkoord met andere partijen. Zij schreef donderdag al in een brief aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp dat begin volgende week met de gesprekken begonnen kan worden.

