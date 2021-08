Stijging staalprijzen zorgt voor verdubbeling omzet Tata Steel

Door de coronapandemie kreeg de staalindustrie het een jaar terug nog zwaar te verduren. Veel fabrieken moesten sluiten vanwege lockdowns, waar het bedrijf erg veel last van had. Onder meer in thuisland India werd daardoor de productie van staal gehinderd, maar ook de vraag kwam destijds een stuk lager uit. In Europa stonden de marges vorig jaar zo onder druk dat Tata Steel zelfs sprak van een onhoudbare situatie.

Volgens topman Thachat Viswanath Narendran heeft het bedrijf nog steeds last van de virusuitbraak. In India raakte de snelle opmars van de Delta-variant zowel de productie als de levering van staal. Wel merkte hij een toegenomen vraag. En de sterke toename van de staalprijzen hielp de resultaten verder vooruit.

Milieu

De totale opbrengsten kwamen uit op 533,7 miljard roepie, omgerekend zo’n 6,1 miljard euro. Daarbij was de Europese tak goed voor ongeveer 2,2 miljard euro, wat ongeveer 73 procent meer is dan in dezelfde periode vorig jaar in de boeken ging. Onder de streep hield Tata Steel zo’n 1 miljard euro over. Een jaar geleden was nog sprake van ruim een half miljard euro verlies.

Dat de Europese tak verbetering toont is een meevaller voor het Indiase concern. Tata Steel probeert al jaren om zijn Europese of Nederlandse tak af te stoten. De hogere lonen en strengere milieuregels in Europa zorgen voor relatief hoge kosten ten opzichte van de Indiase thuismarkt. Eerder dit jaar zag het er naar uit dat het eindelijk was gelukt om van het Nederlandse onderdeel af te komen. Maar een ophanden zijnde deal met de Zweedse branchegenoot SSAB liep stuk, omdat het hoogovencomplex hier niet duurzaam genoeg zou zijn.

De impact op het milieu van het bedrijf is sowieso een heikel punt in Nederland. Tata Steel krijgt de laatste tijd veel kritiek over zich heen vanwege de vervuilende uitstoot van zijn fabrieken. Het bedrijf heeft na het afketsen van de deal met de Zweden wel bekendgemaakt om de overlast en uitstoot van de hoogovens in IJmuiden veel sneller aan te gaan pakken dan eerder gepland. Maar volgens critici gaan de plannen van het bedrijf nog niet ver genoeg.