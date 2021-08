Duinbehoud verliest zaak over zandhagedis bij circuit Zandvoort

De Stichting Duinbehoud heeft een rechtszaak verloren over de bescherming van de rugstreeppad en de zandhagedis bij het circuit in Zandvoort. Milieuorganisaties stellen dat de bouw van tribunes ten behoeve van de Dutch Grand Prix in strijd is met de natuurwetgeving, maar de bestuursrechter van de rechtbank in Haarlem oordeelt dat de ingediende beroepen ongegrond zijn. Stichting Duinbehoud gaat in hoger beroep bij de Raad van State.