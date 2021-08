Rusland meldt recordaantal coronadoden

Rusland meldt een recordaantal nieuwe coronadoden sinds het begin van de pandemie 1,5 jaar geleden. In een etmaal bezweken 808 mensen aan het virus, zeiden de autoriteiten donderdag.

Al wekenlang zijn er hoge sterftecijfers, ondanks het lagere aantal nieuwe besmettingen. Tot nu toe stierven in Rusland, dat zo’n 146 miljoen inwoners telt, ruim 168.000 mensen aan Covid-19.

Algemeen wordt aangenomen dat het daadwerkelijk aantal sterfgevallen door corona nog hoger is. Volgens de laatste cijfers van het statistiekbureau Rosstat stierven tussen januari en juni bijna 422.000 meer mensen dan er werden geboren. De bevolkingskrimp was bijna 60 procent hoger dan in de eerste helft van 2020.

Bijna 27 procent van de Russen heeft tot nu toe minstens één coronaprik gehad. Dat is fors minder dan in bijvoorbeeld West-Europese landen.